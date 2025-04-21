Трамп заявил, что будет присутствовать на похоронах Папы Римского вместе с женой

Накануне сообщалось, что 21 апреля 2025 года скончался Папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо). Ему было 88 лет. Франциск отличался крайне скромным образом жизни и конца дней отказывался от роскоши. Даже его нагрудный крест был серебряным, а не золотым. При этом папа Франциск запомнился своей реформаторской деятельностью. В частности, он был первым из понтификов, встретившимся с главой Русской Православной Церкви.