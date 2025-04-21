Трамп заявил, что будет присутствовать на похоронах Папы Римского вместе с женой

Президент США Дональд Трамп заявил, что приедет на похороны Папы Римского Франциска. По словам американского лидера, он будет присутствовать на церемонии вместе с супругой Меланьей.
«Мелания и я поедем на похороны Папы Франциска в Риме», — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
Накануне сообщалось, что 21 апреля 2025 года скончался Папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо). Ему было 88 лет. Франциск отличался крайне скромным образом жизни и конца дней отказывался от роскоши. Даже его нагрудный крест был серебряным, а не золотым. При этом папа Франциск запомнился своей реформаторской деятельностью. В частности, он был первым из понтификов, встретившимся с главой Русской Православной Церкви.
Напомним, с 14 февраля Папа Римский находился в больнице, куда попал с пневмонией, начавшейся после бронхита. Позже у него начались анемия и почечная недостаточность.
Ранее сообщалось, что Франциск завещал похоронить его не в Ватикане, а в римской базилике, оставив распоряжение, чтобы его гробница была простой и не имела украшений.
МИД России выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска.
Аналитики считают, что смерть Папы Римского Франциска может возобновить борьбу между сторонниками модернизации и традиционалистами в Римско-католической церкви в Ватикане.
Также существует предсказание о том, что Франциск был последним римским понтификом, и после его смерти должен начаться конец света.