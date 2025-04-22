Парламентарии ЗакСа Петербурга одобрил увеличение пособий для студенческих семей

Таким образом выплата будет увеличена до 18 749 рублей. Также предлагается внести в законопроект поправку о самом понятии студенческая семья и уточнить, что семья — это состоящие в браке родители, воспитывающие одного или нескольких несовершеннолетних детей. При этом они впервые получают среднее профессиональное или высшее образование по программам бакалавриата или специалитета.