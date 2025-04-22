Парламентарии ЗакСа Петербурга одобрил увеличение пособий для студенческих семей

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Петербурга одобрил законопроект, предусматривающий более чем трехкратное увеличение пособия для студенческих семей. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщила пресс-служба парламента Северной столицы.
— Несмотря на ежегодную индексацию, размер пособия для студенческих семей с детьми явно потерял свою актуальность — 5259 рублей в 2025 году вряд ли могут оказать существенное влияние на бюджет молодых родителей, которые еще не окончили обучение, — подчеркнул спикер ЗакСа Северной столицы.
Таким образом выплата будет увеличена до 18 749 рублей. Также предлагается внести в законопроект поправку о самом понятии студенческая семья и уточнить, что семья — это состоящие в браке родители, воспитывающие одного или нескольких несовершеннолетних детей. При этом они впервые получают среднее профессиональное или высшее образование по программам бакалавриата или специалитета.