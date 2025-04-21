NPR: Белый дом начал искать замену шефу Пентагона Пита Хегсета

В публикации сказано, что в чате обсуждалось расписание полетов истребителей F/A-18, нацеленных на хуситов в Йемене — точно также как это случилось с другим вызвавшим скандал чатом Signal, в который по ошибке добавили редактора The Atlantic Джеффри Голдберга. На этот раз ~чат был доступен жене, брату и личному адвокату Хегсета.~ Оба мужчины работают в Пентагоне, но супруга министра обороны Дженнифер Хегсет — бывший продюсер телеканала Fox News.