Мэр Краснодара Евгений Наумов принял участие в президентском круглом столе

Евгений Наумов отметил, что муниципальные служащие всегда готовы делиться своими наработками и планами, подчеркнув значимость поддержки со стороны государства, особенно через национальные проекты. Встреча была приурочена ко Дню местного самоуправления, в связи с чем Президент отметил мужество сотрудников муниципалитетов, работающих в приграничных районах, и важность сохранения памяти о защитниках Отечества.