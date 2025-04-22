Мэр Краснодара Евгений Наумов принял участие в президентском круглом столе

Мэр Краснодара Евгений Наумов принял участие в совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным, которое состоялось в рамках форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» в Москве. На встрече обсуждались актуальные вопросы развития муниципалитетов, цифровизации услуг, расселения из ветхого жилья, благоустройства территорий и поддержки новых регионов.
Владимир Путин выразил надежду на получение предложений и идей от глав городов для оперативной реализации и пообещал содействие в их воплощении. Особое внимание было уделено кадровым вопросам, включая привлечение участников СВО к программам обучения.
Евгений Наумов отметил, что муниципальные служащие всегда готовы делиться своими наработками и планами, подчеркнув значимость поддержки со стороны государства, особенно через национальные проекты. Встреча была приурочена ко Дню местного самоуправления, в связи с чем Президент отметил мужество сотрудников муниципалитетов, работающих в приграничных районах, и важность сохранения памяти о защитниках Отечества.
В ходе форума состоялась церемония награждения Всероссийской муниципальной премии «Служение», где был отмечен краснодарский проект «Всероссийский патриотический форум активистов движения “Пост № 1”, занявший третье место в номинации “Великое наследие — для будущих поколений”. Награду получил заместитель главы Краснодара Денис Ярченко.
Организатором мероприятия выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента РФ.