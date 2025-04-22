Трамп вместе с первой леди приедет на похороны папы римского Франциска

Напомним, папа римский Франциск умер утром 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции. В последнее время он тяжело болел — сначала у понтифика нашли бронхит, а позже выявили почечную недостаточность и пневмонию. Его выписали из больницы в конце марта. В Ватикане подтвердили, что причиной смерти понтифика стал инсульт.