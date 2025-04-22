Курская область, 22 апреля.
По предварительным данным, российские войска вернули хутор Олешня. Это был предпоследний населённый пункт, находящийся под контролем ВСУ на территории Курской области. Небольшой населённый пункт находится на границе с Сумской областью и даёт возможность начать наступление на сумскую Юнаковку ещё по одному направлению.
— Противник всеми способами старается там оставаться. Постоянно работает артиллерия, миномёты, в небе летают разведывательные БПЛА и FPV-дроны. Идут боестолкновения, — сообщил канал «Управление Z».
Вместе с этим продолжаются бои у Горналя. Освобождение этого села позволит нашим войскам выйти на дорогу к сумскому Мирополью и лишит противника возможности нападать на Краснояружскуй район Белгородской области.
В Министерстве обороны рассказали, что потери ВСУ после прекращения перемирия составили всего 50 человек. Кроме того, уничтожены БМП, два БТР, несколько автомобилей и три артиллерийских орудия.
Донецкая Народная Республика, 22 апреля.
Российские штурмовики на мотоциклах продвинулись в районе Дзержинска (Торецка). Постепенно они приближаются к Дылеевке. В очередной раз наступление идёт вдоль железной дороги.
Военный блогер Юрий Подоляка заявляет, что от окраин Дзержинска ВСУ отодвигают подразделения 4-й бригады ВС РФ.
Продолжаются бои у Часова Яра. Здесь нашим войскам осталось занять микрорайоны Шевченко, Леваневского и остатки Заводского. Киев перебрасывает сюда всё больше подразделений.
— Враг стянул на этот участок большое количество подразделений и расчётов БпЛА, в частности — 427-й полк БПС «Рарог» и ещё несколько батальонов БпЛА, что существенно осложняет ведение штурмовых действий, — сообщает канал «Архангел спецназа».
? Сапёры группировки войск «Восток» обнаружили противотанковую мину ТМ-62 и обезвредили её путем подрыва на месте. Видео © Telegram / Минобороны России.
Возможно, что украинское командование будет держать остатки города до последнего, так как он имеет стратегическое значение. Есть версия, что после его освобождения активно будет развиваться наступление на Славянск и Краматорск.
Какую символику выбрали себе ВСУ.
Приходит всё больше свидетельств использования Балкенкройца на технике ВСУ. Этот опознавательный знак в виде креста использовался германскими вооружёнными силами в годы Второй мировой войны. И если раньше это было неким ответом украинской армии на использование нашими войсками советской символики, то сейчас уже вошло в обиход и понятно, кто перед тобой.
— Украина не просто принимает эстетику нацизма — она её институционализирует. И это феноменально в том плане, что везде от темы нацизма стараются бежать как от больного чумой. Самое смешное, что под видом тактической маркировки (в которой якобы нет ничего такого) обществу по сути продаётся символика, от которой в любой нормальной армии шарахаются, как от заразы, — пишут авторы «Военной хроники», добавляя, что в ВСУ уже сформировалась идеология, понятно какая.
Киевские боевики додумались рисовать немецкий крест даже на БТР, переданных из Польши. Стоит напомнить, что во Второй мировой войне погибло около 6 миллионов поляков.
Трамп ждёт мирный договор.
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет получить от переговоров России и Украины. По его словам, все решится за три дня.
— Я расскажу вам все подробности в ближайшие три дня, но у нас были очень хорошие встречи с Украиной, Россией, — заявил президент США.
В это же время Владимир Зеленский в социальных сетях утверждает, что уже в среду представители США и Европы договориться о будущем страны. Он утверждает, что Киев готов к прекращению огня и установлению мира.