Новости СВО. Освобождена Олешня, боевиков ВСУ уничтожают в Кировске, Трамп ждёт договор России и Украины на этой неделе, 22 апреля

— Украина не просто принимает эстетику нацизма — она её институционализирует. И это феноменально в том плане, что везде от темы нацизма стараются бежать как от больного чумой. Самое смешное, что под видом тактической маркировки (в которой якобы нет ничего такого) обществу по сути продаётся символика, от которой в любой нормальной армии шарахаются, как от заразы, — пишут авторы «Военной хроники», добавляя, что в ВСУ уже сформировалась идеология, понятно какая.