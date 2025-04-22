Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Asia Times: США закрыли программу разработки гиперзвуковых ракет

В результате американские военные не смогут наносить «быстрые и высокоточные» удары.

Вашингтон решил прекратить разработку новой гиперзвуковой ракеты, пишет Asia Times.

В материале уточняется, что речь идёт о ракете нового поколения. Соединённые Штаты «фактически свернули программу».

По данным издания, это связано с тем, что в американском бюджете появились «непреодолимые проблемы».

Помимо этого, выявлена «неудовлетворительная эффективность разработки». Ещё одной причиной названо «наращивание» КНР военного потенциала.

Информацию о закрытии проекта подтвердил контр-адмирал Стивен Тедфорд, который отвечает в ВМС США за направление БПЛА и ударных вооружений. По его словам, проект был официально закрыт осенью 2024 года.

В публикации сказано, что закрытие программы говорит о ряде трудностей в ВС Соединённых Штатов, связанных с созданием «новых и дорогостоящих систем вооружений».

В результате американские военные не смогут наносить «быстрые и высокоточные» удары по защищённым целям в море.

Ранее сообщалось, что Британия совместно с Соединёнными Штатами испытала гиперзвуковой ракетный двигатель.