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В США заговорили о замене главы Пентагона, но в Белом доме всё опровергли

Команда президента Соединённых Штатов Дональда Трампа приступила к поиску кандидата на замену действующему главе Минобороны Питу Хегсету. Об этом заявляет радиостанция NPR со ссылкой на анонимного американского чиновника.

Источник: Life.ru

«По словам американского чиновника, не имеющего права говорить публично, Белый дом начал процесс поиска нового министра обороны», — сказано в материале.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала ложной статью радиостанции. По словам Ливитт, анонимный источник, на который ссылается NPR, «не имеет представления, о чём говорит».

Напомним, Пит Хегсет оказался замешан в политическом скандале, когда главред журнала The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в секретный чат американских чиновников, где шло обсуждение ударов по йеменским хуситам, сам глава Пентагона утверждал, что в эту конференцию не отправлялись военные планы. Позднее в СМИ появилась публикация о новом скандале: якобы Хегсет сообщил данные о готовящихся ударах по Йемену своим родным и адвокату в групповом чате в том же мессенджере Signal.