В США заговорили о замене главы Пентагона, но в Белом доме всё опровергли

Напомним, Пит Хегсет оказался замешан в политическом скандале, когда главред журнала The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в секретный чат американских чиновников, где шло обсуждение ударов по йеменским хуситам, сам глава Пентагона утверждал, что в эту конференцию не отправлялись военные планы. Позднее в СМИ появилась публикация о новом скандале: якобы Хегсет сообщил данные о готовящихся ударах по Йемену своим родным и адвокату в групповом чате в том же мессенджере Signal.