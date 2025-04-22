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В Турции однозначно поддержали возвращение РФ на Олимпиаду

Российские спортсмены должны вернуться на Олимпийские игры. Такое заявление сделал Билал Эрдоган, сын президента Турции и глава Всемирной конфедерации этноспорта.

Сын президента Турции высказался за возвращение российских спортсменов на Олимпиаду.

Российские спортсмены должны вернуться на Олимпийские игры. Такое заявление сделал Билал Эрдоган, сын президента Турции и глава Всемирной конфедерации этноспорта.

«Я считаю, что российские спортсмены должны быть на всех спортивных соревнованиях — с флагом, с честной борьбой. Спорт не должен быть политизирован. Политика и спорт — это разные вещи», — сказал Билал в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что спорт не должен быть политизирован, а атлеты не виноваты в политических конфликтах. По его словам, отстранение российских спортсменов несправедливо и нелогично, особенно на фоне участия израильских команд.

Ранее российские гимнасты приняли решение отказаться от участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики из-за ограничений и спорных решений, связанных с допуском спортсменов. Российские спортивные деятели и власти поддержали этот шаг, отметив, что атлеты сталкиваются с унизительными условиями и отсутствием объективности, а Кремль подчеркивал важность присутствия российских спортсменов на крупных турнирах.