В Турции однозначно поддержали возвращение РФ на Олимпиаду

«Я считаю, что российские спортсмены должны быть на всех спортивных соревнованиях — с флагом, с честной борьбой. Спорт не должен быть политизирован. Политика и спорт — это разные вещи», — сказал Билал в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что спорт не должен быть политизирован, а атлеты не виноваты в политических конфликтах. По его словам, отстранение российских спортсменов несправедливо и нелогично, особенно на фоне участия израильских команд.