Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа

14 апреля руководство университета отклонило требование властей пресечь пропалестинские протесты в вузе и свернуть программы инклюзивности. В ответ целевая группа Министерства образования США по борьбе с антисемитизмом обвинила Гарвард в «иждивенческом мышлении». Власти США уже заморозили более $2,2 млрд грантов Гарварда и $60 млн по контрактам, а также аннулировали еще два гранта на $2,7 млн.