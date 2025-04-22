Взбешённую российскими учениями вблизи Курил Японию сравнили с пуганой вороной

18 апреля с мыса Носаппу на Хоккайдо было замечено движение российского десантного корабля проекта Ropucha-I с бортовым номером «066» вблизи острова Кунашир. На следующий день наблюдения прекратились из-за ухудшения видимости. Эти манёвры проходят в рамках запланированных учений, которые продлятся до 22 апреля.
Японские интернет-пользователи активно обсуждают сложившуюся ситуацию. Многие отмечают, что подобные действия России в регионе не являются чем-то новым — ещё во времена СССР советские корабли и подводные лодки регулярно появлялись в этих водах. Некоторые комментаторы выражают разочарование пассивной позицией Токио, который ограничивается формальными протестами, вместо того чтобы предпринимать конкретные ответные меры.
«Наша страна как пуганая ворона шарахается от любого действия, которое могло бы быть расценено как нападение на Японию», — пишут в комментариях.
Напомним, что японские власти претендуют на Курилы, получая поддержку от Соединённых Штатов. При этом Токио фактически игнорирует исторический контекст данного вопроса и тот факт, что в 1945 году Япония подписала акт о капитуляции и признала утрату своих территорий.