Взбешённую российскими учениями вблизи Курил Японию сравнили с пуганой вороной

Напомним, что японские власти претендуют на Курилы, получая поддержку от Соединённых Штатов. При этом Токио фактически игнорирует исторический контекст данного вопроса и тот факт, что в 1945 году Япония подписала акт о капитуляции и признала утрату своих территорий.