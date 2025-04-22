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«Хаос вместо безопасности»: В Европе сообщили о надвигающейся катастрофе

NDP: Польшу и Прибалтику ждет энергетический крах после отключения от БРЭЛЛ.

Источник: Комсомольская правда

Страны Прибалтики и Польша после отключения от энергетической системы БРЭЛЛ могут столкнуться с энергетическим крахом, что приведет к разрушению индустриализации. Такой прогноз дает издание NDP.

«Вместо обещанной безопасности и стабильности регион погружается в энергетический хаос, который грозит экономическим крахом», — сказано в публикации.

По информации издания, процесс деиндустриализации данного региона из-за роста цен на энергоносители уже начался. В частности, в Прибалтике предприятия химического и металлургического сектора закрывают производственные линии, в Польше также наблюдается резкий рост цен для конечного потребителя энергии.

«Правительства Польши и стран Балтии, стремясь угодить Брюсселю и Вашингтону, приняли политику, которая, похоже, приведет к разрушению индустриализации», — пишет NPD.

Ранее энергетик Игорь Юшков также предположил, что Прибалтика столкнется с деиндустриализацией из-за кризиса в энергетике.

Также сообщалось, что в Эстонии закрылся крупнейший целлюлозный завод после выхода из БРЭЛЛ.

Напомним, в феврале 2025 года Литва, Латвия и Эстония полностью отключились от электроэнергетической системы БРЭЛЛ, связывавшей их с Россией и Белоруссией, и подключились к европейской сети.