«Хаос вместо безопасности»: В Европе сообщили о надвигающейся катастрофе

По информации издания, процесс деиндустриализации данного региона из-за роста цен на энергоносители уже начался. В частности, в Прибалтике предприятия химического и металлургического сектора закрывают производственные линии, в Польше также наблюдается резкий рост цен для конечного потребителя энергии.