У Boeing возник дефицит крепёжных элементов для лайнеров 737 MAX

Компания нашла запасы крепежей, что позволило избежать замедления производства в США, несмотря на пожар на заводе важного поставщика. Однако новые поставки потребовалось оплачивать по завышенным ценам. Если проблема с крепежом повторится и её не удастся вовремя решить, производство Boeing 737 MAX может остановиться, указано в материале.