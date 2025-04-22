У Boeing возник дефицит крепёжных элементов для лайнеров 737 MAX

Компания нашла запасы крепежей, что позволило избежать замедления производства в США, несмотря на пожар на заводе важного поставщика. Однако новые поставки потребовалось оплачивать по завышенным ценам. Если проблема с крепежом повторится и её не удастся вовремя решить, производство Boeing 737 MAX может остановиться, указано в материале.
Кроме того, увеличение поставок крепёжных изделий угрожает всей аэрокосмической отрасли. Некоторые производители гаек, которые обеспечивают альтернативные поставки, повышают цены.
Как сообщал Life.ru, ранее Китай обязал национальные авиакомпании прекратить импорт самолётов Boeing. Кроме того, перевозчики обязаны прекратить любые закупки оборудования и запасных частей у американских производителей.