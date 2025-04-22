Постсоветский загранпаспорт Жириновского выставили на аукцион в Петербурге

В описании документа указаны визы, отметки от российской пограничной службы и подпись самого Жириновского. Паспорт выдали 19 октября 1992 года, срок действия — пять лет. Обложка выполнена из коленкорового материала с тиснением, а все страницы внутри заполнены. Хотя паспорт имеет следы эксплуатации, его общее состояние оценивают как хорошее.