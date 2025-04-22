Постсоветский загранпаспорт Жириновского выставили на аукцион в Петербурге

В описании документа указаны визы, отметки от российской пограничной службы и подпись самого Жириновского. Паспорт выдали 19 октября 1992 года, срок действия — пять лет. Обложка выполнена из коленкорового материала с тиснением, а все страницы внутри заполнены. Хотя паспорт имеет следы эксплуатации, его общее состояние оценивают как хорошее.
Как сообщал Life.ru, ранее Правительство России учредило стипендию имени Владимира Жириновского. Её будут выплачивать студентам, курсантам вузов, аспирантам и адъюнктам с выдающимися достижениями в областях востоковедения и государственного управления.