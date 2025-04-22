Бывший норвежский дипломат Ян-Эйлерт Аскерей выразил мнение, что к украинскому конфликту привела провальная политика Киева.
«Нынешний конфликт — во многом следствие провальной политики самой Украины и её западных союзников», — заявил он в своём материале для издания Steigan.
Аскерей напомним, что, по мнению военного эксперта Тормуда Хейера, у Киева из-за «географических и исторических причин» было три варианта.
Во-первых, Украина могла «присоединиться к Российской Федерации и стать её частью». Во-вторых, Киев мог бы «соблюдать нейтралитет», поддерживая «оптимальные отношения» и с Востоком, и с западными государствами.
Помимо этого, украинская сторона могла «провести антироссийскую политику». Именно этот курс выбрал Зеленский.
При этом Аскерей отметил, что такая политика возможна лишь при условии подчинения «третьей державе». Он уточнил, что речь идёт о США или Североатлантическом альянсе.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил мнение, причиной конфликта на Украине стал вопрос членства Киева в Североатлантическом альянсе.