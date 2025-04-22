Захарова: МИД борется с искажением исторической памяти 24 часа в сутки

«Продвижение исторической правды и развенчивание мифов, искажений ведется нами непрерывно, теперь уже в 24-часовой режиме на всех уровнях», — сказала дипломат, добавив, что приоритетное внимание уделяется распространению за рубежом правдивой информации о роли России в мировой истории.