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Захарова: МИД борется с искажением исторической памяти 24 часа в сутки

В МИД России объяснили важность продвижения исторической правды и развенчания мифов.

Источник: Комсомольская правда

Российское Министерство иностранных непрерывно борется с искажением исторической памяти. Об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Продвижение исторической правды и развенчивание мифов, искажений ведется нами непрерывно, теперь уже в 24-часовой режиме на всех уровнях», — сказала дипломат, добавив, что приоритетное внимание уделяется распространению за рубежом правдивой информации о роли России в мировой истории.

Этой темы Захарова коснулась, выступая на расширенном заседании Центра патриотического воспитания МИД РФ «80 лет Великой Победе: помним, гордимся, сохраним».

Накануне председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал россиян делать все возможное для сохранения исторической правды, а также чтить память о героях.

Ранее председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье для KP.RU объяснил, почему России важно вернуть исторические русские земли.

В российских регионах также ведется постоянная работа по сохранению исторической памяти. Так, в Ростове прошел форум о сохранении памяти о Великой Отечественной с участием молодежи.

Как волонтеры Победы Херсонщины занимаются сохранением исторической правды и готовятся к 9 мая, читайте здесь на KP.RU.