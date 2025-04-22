Депутат Рады Южанина: Украине требуется новая мобилизация из-за потерь

«Что касается мобилизации, то я не хочу озвучивать цифры, но та катастрофическая ситуация с СОЧ, трёхсотыми и другими говорит о том, что мы испытываем большую потребность в мобилизации новых сил, которые будут подготовлены в срок и смогут стать на ротацию», — сказала она.