Мединский: план Трампа по решению конфликта на Украине войдет в учебники истории

20 апреля, в воскресенье, Дональд Трамп выразил надежду на то, что сделка по урегулированию на Украине будет достигнута на предстоящей неделе. 21 апреля господин Трамп вновь предположил, что соглашение о мире может быть достигнуто в ближайшее время.