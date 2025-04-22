Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мединский: план Трампа по решению конфликта на Украине войдет в учебники истории

Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в интервью ТАСС сказал, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине отразят в российских единых учебниках по истории. Мединский является одним из авторов учебников. Он отметил, что Дональд Трамп точно вошел в историю.

Источник: Reuters

«Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация, по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России…», — сказал Мединский.

20 апреля, в воскресенье, Дональд Трамп выразил надежду на то, что сделка по урегулированию на Украине будет достигнута на предстоящей неделе. 21 апреля господин Трамп вновь предположил, что соглашение о мире может быть достигнуто в ближайшее время.

По данным иностранных СМИ, администрация США оказывает давление на Киев с целью принять предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования. В числе условий этого плана называются признание присоединения Крыма к России и отказ Украины от вступления в НАТО.