Мединский: план Трампа по решению конфликта на Украине войдет в учебники истории

«Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация, по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России…», — сказал Мединский.
20 апреля, в воскресенье, Дональд Трамп выразил надежду на то, что сделка по урегулированию на Украине будет достигнута на предстоящей неделе. 21 апреля господин Трамп вновь предположил, что соглашение о мире может быть достигнуто в ближайшее время.
По данным иностранных СМИ, администрация США оказывает давление на Киев с целью принять предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования. В числе условий этого плана называются признание присоединения Крыма к России и отказ Украины от вступления в НАТО.