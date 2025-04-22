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ФСБ рассекретила документы об опытах нацистов над узниками «Заксенхаузена»

Российское ведомство опубликовало копию протокола допроса бывшего коменданта концлагеря Антона Кайндля.

Источник: Аргументы и факты

Федеральная служба безопасности обнародовала новые рассекреченные документы, касающиеся, в частности, опытов, которые проводились нацистами над заключенными концлагеря «Заксенхаузен».

Речь идёт о копии протокола допроса бывшего коменданта этого объекта штандартенфюрера СС Антона Кайндля. Документ содержит 39 страниц.

В рамках дачи показаний Кайндль признался, что «Заксенхаузен» был превращен в место массового умерщвления советских военнопленных и мирных советских граждан. Людей расстреливали, вешали и травили газом. Некоторым узникам подмешивались в пищу и вводились через уколы яды.

Германия начала возводить «Заксенхаузен» в июле 1936 года по распоряжению рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. В этом концлагере должны были содержать политических противников нацистского режима и обучать охранников для других подобных объектов.

29 апреля исполняется 80 лет со дня его освобождения «Заксенхаузена» советскими войсками.

Напомним, 11 апреля ФСБ рассекретила архивные материалы о преступлениях нацистов в концлагере Треблинка, где в период с 1941 по 1944 год массово уничтожались мирные жители, в основном евреи, поляки и цыгане.