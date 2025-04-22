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Лондон готовится к крупной сделке с ЕС по торговле оружием

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер близок к подписанию значительного соглашения по торговле оружием с Европейским союзом (ЕС). Сделка позволит британским оружейным компаниям продавать оружие европейским союзникам на миллиарды фунтов стерлингов, сообщает газета Times.

Согласно данным издания, британские компании получат возможность подать заявку на новый оборонный фонд ЕС размером 150 миллиардов евро. Это станет частью перезагрузки отношений Стармера с блоком после значительных уступок Великобритании Брюсселю по правам на рыболовство.

Как сообщал Life.ru, Великобритания решила увеличить производство боеприпасов и сократить импорт из США и Франции. Для достижения этой цели компания BAE Systems, ведущий производитель артиллерийских снарядов калибра 155 мм, планирует значительно увеличить выпуск взрывчатого вещества гексогена (RDX).