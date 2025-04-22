Лондон готовится к крупной сделке с ЕС по торговле оружием

Согласно данным издания, британские компании получат возможность подать заявку на новый оборонный фонд ЕС размером 150 миллиардов евро. Это станет частью перезагрузки отношений Стармера с блоком после значительных уступок Великобритании Брюсселю по правам на рыболовство.