Лондон готовится к крупной сделке с ЕС по торговле оружием

Согласно данным издания, британские компании получат возможность подать заявку на новый оборонный фонд ЕС размером 150 миллиардов евро. Это станет частью перезагрузки отношений Стармера с блоком после значительных уступок Великобритании Брюсселю по правам на рыболовство.
Как сообщал Life.ru, Великобритания решила увеличить производство боеприпасов и сократить импорт из США и Франции. Для достижения этой цели компания BAE Systems, ведущий производитель артиллерийских снарядов калибра 155 мм, планирует значительно увеличить выпуск взрывчатого вещества гексогена (RDX).