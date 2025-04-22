В Раде признали потребность в новой волне мобилизации из-за огромных потерь ВСУ

Ранее в Министерстве обороны Украины признали проблемы с мобилизацией. Первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что ведомство старается избегать насильственного призыва, однако отмечает катастрофическую нехватку человеческих ресурсов на передовой. Он также уточнил, что ротация военнослужащих, призванных в 2022 году, станет возможной только при наличии достаточного количества новых мобилизованных.