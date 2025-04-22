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Экс-замглавы Минобороны РФ послал воздушный поцелуй Тимуру Иванову после допроса

Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков после допроса «послал воздушный поцелуй» экс-замглавы Минобороны Тимуру Иванову, обвиняемому в растрате 1,185 млрд рублей и хищениях при закупке паромов для Керченской переправы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, завершить процесс по делу Иванова планируется до начала июня.

Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков после допроса «послал воздушный поцелуй» экс-замглавы Минобороны Тимуру Иванову, обвиняемому в растрате 1,185 млрд рублей и хищениях при закупке паромов для Керченской переправы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«После допроса Булгаков “послал воздушный поцелуй Тимуру Иванову” и в сопровождении конвойных был этапирован обратно в следственный изолятор», — передает ТАСС слова источника. В ходе допроса экс-замглавы подтвердил, что приобретение спорных паромов было необходимо для обороны полуострова, а их отбором занимались Минобороны и лично Иванов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТимуру Иванову продлили срок на три месяца.

Ранее Булгаков уже выступал по этому делу в статусе свидетеля, однако детали его показаний не раскрывались. Процесс по делу Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова проходит в закрытом режиме из-за наличия в материалах сведений, составляющих государственную тайну.

Банк «Интеркоммерц» и Главное управление обустройства войск поддержали в суде иски о взыскании более 4,1 млрд рублей с фигурантов дела Тимура Иванова, который не признал свою вину. Завершить судебной процесс планируется до июня. Иванов обвиняется в растрате более 216 млн рублей и получении взятки в 1,185 млрд рублей. Он уволен с поста заместителя министра обороны в прошлом году.