Экс-замглавы Минобороны РФ послал воздушный поцелуй Тимуру Иванову после допроса

Банк «Интеркоммерц» и Главное управление обустройства войск поддержали в суде иски о взыскании более 4,1 млрд рублей с фигурантов дела Тимура Иванова, который не признал свою вину. Завершить судебной процесс планируется до июня. Иванов обвиняется в растрате более 216 млн рублей и получении взятки в 1,185 млрд рублей. Он уволен с поста заместителя министра обороны в прошлом году.