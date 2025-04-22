Владимир Путин пообещал мэру города делать все для развития Иркутска

«Все, что нужно будет делать для того, чтобы помочь обеспечить вам развитие Иркутска и реализацию стратегии, которая является результатом, конечно, вашей работы прежде всего, ну и депутатского корпуса местного, — это напрямую работа, которая была связана с контактами с людьми, с ожиданиями людей. Это очень важно», — цитирует издание главу России на встрече с руководителями муниципалитетов.