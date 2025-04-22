Владимир Путин пообещал мэру города делать все для развития Иркутска

Об этом сообщают РИА Новости.
«Все, что нужно будет делать для того, чтобы помочь обеспечить вам развитие Иркутска и реализацию стратегии, которая является результатом, конечно, вашей работы прежде всего, ну и депутатского корпуса местного, — это напрямую работа, которая была связана с контактами с людьми, с ожиданиями людей. Это очень важно», — цитирует издание главу России на встрече с руководителями муниципалитетов.
Путин также отметил, что Иркутск развивается очень заметно, хотя исторически накопившихся проблем в городе остается много. Особенно заметны вопросы с экологией и развитием общественных пространств.
Ранее сообщалось о кандидатах на пост мэра Иркутска. В конкурсе участвуют пять желающих занять место главы города, в том числе и действующий мэр Руслан Болотов.