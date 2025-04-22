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Владимир Путин пообещал мэру города делать все для развития Иркутска

Президент Владимир Путин пообещал мэру Иркутска Руслану Болотову сделать всё для развития города.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщают РИА Новости.

«Все, что нужно будет делать для того, чтобы помочь обеспечить вам развитие Иркутска и реализацию стратегии, которая является результатом, конечно, вашей работы прежде всего, ну и депутатского корпуса местного, — это напрямую работа, которая была связана с контактами с людьми, с ожиданиями людей. Это очень важно», — цитирует издание главу России на встрече с руководителями муниципалитетов.

Путин также отметил, что Иркутск развивается очень заметно, хотя исторически накопившихся проблем в городе остается много. Особенно заметны вопросы с экологией и развитием общественных пространств.

Ранее сообщалось о кандидатах на пост мэра Иркутска. В конкурсе участвуют пять желающих занять место главы города, в том числе и действующий мэр Руслан Болотов.