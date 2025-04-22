Гарвард подал в суд на администрацию Трампа из-за заморозки финансирования

Гарвардский университет обратился в суд с иском к администрации президента США Дональда Трампа, обвинив её в незаконном замораживании финансирования на сумму $2,2 млрд. Как сообщает студенческая газета The Harvard Crimson, учебное заведение расценивает эти действия как попытку давления за отстаивание своих конституционных прав.