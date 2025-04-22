Гарвард подал в суд на администрацию Трампа из-за заморозки финансирования

В иске, поданном в суд штата Массачусетс, Гарвард утверждает, что администрация Трампа ведёт «неконституционную кампанию», требуя от университета изменить систему управления, академические программы и политику трудоустройства в обмен на возобновление финансирования. По мнению истца, это прямо нарушает Первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова.
Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении сократить финансирование Гарварда. Однако президент учебного заведения Алан Гарбер подчеркнул, что университет не намерен идти на уступки политическому давлению и менять свои принципы.