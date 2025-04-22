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Путин жестко высказался о несвоевременной индексации тарифов ЖКХ: вот что сказал

Путин жестко раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

Президент России жестко раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги и несвоевременный ремонт жилого фонда, которые не только затягивают власти регионов в безвыходную ситуацию, но и сильно бьют по карманам россиян. Об этом на встрече с главами муниципалитетов заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Самое главное, вот я хочу обратить и ваше внимание, и всех других коллег, своевременно заниматься ремонтами, своевременно, потому что стоит только на один день упустить — все», — сказал глава государства.

В пример российский лидер привел опыт работы на посту зампредседателя правительства Санкт-Петербурга, который дал хороший опыт в этих вопросах.

«Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов (ЖКХ — Прим. Ред.) потом все: до свидания. Потом принятие решения по вопросу об индексации через год, через два, через три кажется совершено невозможным без федеральных субсидии, потому что такие удары по карману граждан ничем не оправданы», — сказал Владимир Путин.

На этой же встрече, напомним, глава государства отметил чрезвычайную важность работы по расселению граждан из аварийного жилья. По мнению главы государства, ни в коем случае нельзя допускать роста, а такая угроза есть в стране, роста и ветхого жилья и сползания от ветхого к аварийному. Вот это очень важная вещь, подчеркнул Путин, добавив, что совсем недавно он обсуждал это с коллегами из правительства.

Президент подчеркнул, что местные власти должны пристально следить за качеством жилья на вверенных им территориях, и своевременно устранять возникающие проблемы.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин встретился с главами муниципальных образований субъектов России и попросил их озвучить самые актуальные вопросы, пообещав всестороннюю поддержку в разрешении возникающих проблем.

Зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов сообщил, что оплата за газ, электричество, воду и отопление для россиян увеличится в среднем на 12 процентов с 1 июля 2025 года. Одной из причин роста тарифов стала инфляция.