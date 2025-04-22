Путин жестко высказался о несвоевременной индексации тарифов ЖКХ: вот что сказал

На этой же встрече, напомним, глава государства отметил чрезвычайную важность работы по расселению граждан из аварийного жилья. По мнению главы государства, ни в коем случае нельзя допускать роста, а такая угроза есть в стране, роста и ветхого жилья и сползания от ветхого к аварийному. Вот это очень важная вещь, подчеркнул Путин, добавив, что совсем недавно он обсуждал это с коллегами из правительства.