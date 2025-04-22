Рогов: Зеленский боится режима тишины и прекращения огня

«Когда Запад, в первую очередь Евросоюз, предоставляет оружие, оно будет использовано — это очевидно. Множество ударов артиллерией, минометами, дронами и даже ракетами HIMARS показывают, что все это активно применялось даже во время перемирия. Лично я считаю, что снижение интенсивности боевых действий на некоторых участках фронта связано не с доброй волей ВСУ или режима Зеленского, а с тем, что с нашей стороны интенсивность сократилась: не было наступлений, не было техники вдоль линии соприкосновения, и, соответственно, не было смысла в обстрелах. Поэтому интенсивность обстрелов снизилась», — отметил Рогов.