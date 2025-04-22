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МИД советует не впадать в уныние или эйфорию от переговоров России и США

Россия ведёт переговоры с США, руководствуясь своими интересами, от результатов диалога пока не надо впадать ни эйфорию, ни уныние. Об этом заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

Источник: Life.ru

Он отметил, что настрой американской стороны общаться с Моской «порождает какие-то такие эйфорические ожидания».

«На самом деле не надо и в уныние впадать, и в эйфорию впадать не надо», — приводит комментарий Алимова агентство ТАСС.

По словам дипломата, следует быть прагматиками и реалистами. Надо понимать, что Россия ведёт эти переговоры, опираясь на свои интересы. Он добавил, что Москва может «вступать с позиции силы в каком-то смысле в эти переговоры».

Как сообщал Life.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности достижения соглашения по урегулированию ситуации на Украине в течение следующей недели. Также он отметил, что недавние обсуждения по вопросам Украины и Ирана прошли «очень успешно».