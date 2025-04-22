МИД советует не впадать в уныние или эйфорию от переговоров России и США

Он отметил, что настрой американской стороны общаться с Моской «порождает какие-то такие эйфорические ожидания».
«На самом деле не надо и в уныние впадать, и в эйфорию впадать не надо», — приводит комментарий Алимова агентство ТАСС.
По словам дипломата, следует быть прагматиками и реалистами. Надо понимать, что Россия ведёт эти переговоры, опираясь на свои интересы. Он добавил, что Москва может «вступать с позиции силы в каком-то смысле в эти переговоры».
Как сообщал Life.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности достижения соглашения по урегулированию ситуации на Украине в течение следующей недели. Также он отметил, что недавние обсуждения по вопросам Украины и Ирана прошли «очень успешно».