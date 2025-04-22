План президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта будет отражён в российских учебниках по истории, сообщил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский.
Глава объединения является одним из авторов единой линейки указанных учебных пособий.
«Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России, и всеобщей истории, когда будет готовиться следующее издание», — сказал Мединский, которого цитирует ТАСС.
По его мнению, Трамп уже «вошёл в историю». Председатель РВИО также назвал современную эпоху «исторической». При этом Мединский отметил, что у него нет права комментировать политику президента США.
Напомним, ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников написала, что администрация Трампа якобы предложила киевскому режиму условия для завершения конфликта, среди которых — признание Крыма российским. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков призвал аккуратно относиться к подобным публикациям.