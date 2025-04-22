Мединский: план Трампа по урегулированию на Украине отразят в учебниках

«Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России, и всеобщей истории, когда будет готовиться следующее издание», — сказал Мединский, которого цитирует ТАСС.