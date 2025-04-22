Политолог Вакаров: украинские олигархи сведут счеты с Зеленским во Франции

«Безусловно, Зеленского могут достать и в Париже, ведь он на Украине отжимал бизнес у многих богатых людей, у олигархов, которые лично захотят ему предъявить претензии, и это я не говорю еще про сотни тысяч жизней (ред. — загубленных киевским режимом)… Кто именно и как догонит Зеленского во Франции, не знаю, но уверен, что из желающих свести с ним счеты выстроится огромная очередь», — резюмировал Вакаров.