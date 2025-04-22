Политолог Вакаров: украинские олигархи сведут счеты с Зеленским во Франции

В случае окончания украинского конфликта и установления мира для главы киевского режима встанет вопрос, какая из европейских стран сможет принять его, гарантировав ему жизнь. Об этом в комментарии aif.ru сказал политолог Василий Вакаров.
«Пока на сегодняшний день у Зеленского самые лучшие отношения складываются с президентом Франции Макроном. Они часто созваниваются. Поэтому, думаю, Зеленский уедет в Париж», — отметил эксперт.
При этом Вакаров констатировал, что вряд ли во Франции глава киевского режима будет в полной безопасности, так как с ним очень многие сегодня хотят свести счеты, и в большей степени сами украинцы.
«Безусловно, Зеленского могут достать и в Париже, ведь он на Украине отжимал бизнес у многих богатых людей, у олигархов, которые лично захотят ему предъявить претензии, и это я не говорю еще про сотни тысяч жизней (ред. — загубленных киевским режимом)… Кто именно и как догонит Зеленского во Франции, не знаю, но уверен, что из желающих свести с ним счеты выстроится огромная очередь», — резюмировал Вакаров.
Ранее политолог Александр Дудчак выразил мнение, что Зеленского в случае окончания украинского конфликта и наступления мира повесят на Майдане или ликвидируют британцы.
В свою очередь депутат Государственной думы Андрей Колесник в беседе с aif.ru спрогнозировал судьбу Зеленского словами из песни Высоцкого.
Напомним, политолог Владимир Скачко отметил, что Зеленский может быть осужден в России на пожизненный срок за военные преступления.