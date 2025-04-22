Сын Эрдогана признался в любви к России, ее природе и культуре

«Конечно, мне нравится приезжать в Россию. Я был даже в Якутске. Также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи», — сказал Эрдоган.
Эрдоган отметил, что кухня в РФ разнообразная из-за множества этносов, живущих в стране. «Поэтому кухня богатая, и мне она очень нравится. Кроме того, в России живет много тюркских народов, и их кулинарные традиции тоже вошли в русскую кухню, она во многом нам близка и знакома», — добавил сын президента.
В разговоре с агентством Билал Эрдоган также заявил, что выступает за возвращение российских спортсменов на Олимпийские игры, а также что президенты России и Турции делают многое для мира спорта.