Сын Эрдогана признался в любви к России, ее природе и культуре

Эрдоган отметил, что кухня в РФ разнообразная из-за множества этносов, живущих в стране. «Поэтому кухня богатая, и мне она очень нравится. Кроме того, в России живет много тюркских народов, и их кулинарные традиции тоже вошли в русскую кухню, она во многом нам близка и знакома», — добавил сын президента.