«Он упал»: Трамп столкнулся с неожиданной проблемой

Тем временем президент США Дональд Трамп рассказал, что врачи во время планового медицинского обследования дали ему несколько советов о переменах в образе жизни. Напомним, американский лидер славится любовью к фаст-фуду и кока-коле. Также он заявил, что сдал тест на когнитивные способности.