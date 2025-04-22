«Он упал»: Трамп столкнулся с неожиданной проблемой

Рейтинг общественного одобрения президента США Дональда Трампа пробил дно исторического минимума и достиг 42%. Об этом информирует агентство Reuters, исходя из данных проведенного совместно с компанией Ipsos исследования.
«Около 42% респондентов шестидневного опроса одобрили работу Трампа на посту президента», — сказано в публикации.
После инаугурации Трампа на посту президента США его деятельность одобряли 47% опрошенных американцев. По версии агентства, гражданам США не нравится, что Трамп пытается расширить свои полномочия и проводит агрессивную политику.
Также сообщалось, что американцы перестали поддерживать нового лидера из-за агрессивной торговой политики, а конкретнее — введения против практически всего мира пошлин, из-за которых обрушились внутренние американские рынки.
Тем временем президент США Дональд Трамп рассказал, что врачи во время планового медицинского обследования дали ему несколько советов о переменах в образе жизни. Напомним, американский лидер славится любовью к фаст-фуду и кока-коле. Также он заявил, что сдал тест на когнитивные способности.