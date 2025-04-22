Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: ГКСЭ успешно решает уникальные задачи по защите прав граждан, интересов общества и государства

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и гражданский персонал Государственного комитета судебных экспертиз с профессиональным праздником — Днем судебного эксперта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БелТА

«Продолжая многолетние традиции, сложившиеся в отечественной судебной экспертизе, Государственный комитет сегодня успешно решает уникальные и сложные задачи в деле защиты прав граждан, интересов общества и государства. Благодарю за ваш ежедневный кропотливый труд, высокий профессионализм, честь и верность принципам законности, объективности и справедливости. Содействуя в судопроизводстве принятию беспристрастных и взвешенных решений, вы создаете в обществе атмосферу доверия к органам правопорядка и уверенности людей в собственной защищенности, что является одной из важнейших стратегических задач обеспечения национальной безопасности», — говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что, внедряя передовой опыт, качественно усиливая подготовку личного состава, совершенствуя научно-методическую и материальную базы, ГКСЭ продолжит расширять экспертные возможности в деле борьбы с преступностью во благо безопасного и созидательного развития родной Беларуси.