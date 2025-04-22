ЕС задумал лишить Будапешт права голоса из-за вопроса Украины

Как сообщает The Guardian, 22 апреля государства-члены ЕС рассматривают эту тему «серьёзнее, чем когда-либо».
«Идея пока находится на ранней стадии, но информированные инсайдеры считают, что её реализация маловероятна. Для отмены права голоса потребуется единогласное решение оставшихся 26 стран», — отмечается в статье.
Как сообщал Life.ru, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал главу МИД Эстонии Маргуса Цахкну фанатичным сторонником войны на Украине. Поводом для этого заявления стал призыв лишить Венгрию права голоса.