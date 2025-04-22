Вакаров рассказал, как США могут отстранить Зеленского от власти

Выход США из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта может стать шагом, который поспособствует устранению Владимира Зеленского от власти. Такое мнение в комментарии aif.ru выразил политолог Василий Вакаров.
Эксперт напомнил о последних громких заявлениях официального представителя Киева при ООН и экс-посла в Германии Андрея Мельника, фактически призвавшего Берлин существенно нарастить военную и финансовую поддержку Украины. Суть высказываний представителя Зеленского к потенциальному канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу свелась к требованию о передаче 30% военной техники из арсеналов Бундесвера для нужд ВСУ.
Политолог констатировал, что заявление Мельника является ответом главы киевского режима на предложение президента США Дональда Трампа о мире. И в случае, если Вашингтон не договорится с Лондоном и Парижем прекратить конфликт, то Штаты могут выйти из переговорного процесса.
«То есть, по сути, Зеленский послал Трампа и дал понять, что он не хочет оставлять власть, что Украина готова воевать дальше до 2029 года… Поэтому, выход из переговоров будет серьезным шагом со стороны США для того, чтобы Украина не смогла продолжать конфликт, а сам Зеленский впоследствии был устранен от власти. Ведь, выход из переговоров означает, что Вашингтон больше не будет предоставлять Украине вооружение, информацию военного характера и финансирование. А Европа, на мой взгляд, самостоятельно, без Вашингтона, не сможет помогать Киеву в противостоянии с Россией», — отметил эксперт.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Соединенные Штаты потребовали от Владимира Зеленского отмены военного положения на Украине после введения «перманентного» перемирия и объявления о проведении выборов без его участия в них.