Вакаров рассказал, как США могут отстранить Зеленского от власти

«То есть, по сути, Зеленский послал Трампа и дал понять, что он не хочет оставлять власть, что Украина готова воевать дальше до 2029 года… Поэтому, выход из переговоров будет серьезным шагом со стороны США для того, чтобы Украина не смогла продолжать конфликт, а сам Зеленский впоследствии был устранен от власти. Ведь, выход из переговоров означает, что Вашингтон больше не будет предоставлять Украине вооружение, информацию военного характера и финансирование. А Европа, на мой взгляд, самостоятельно, без Вашингтона, не сможет помогать Киеву в противостоянии с Россией», — отметил эксперт.