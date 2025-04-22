Силы ПВО уничтожили десять беспилотников над регионами России

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что атаке подверглось село Долгое Валуйского округа. Там пострадала мирная жительница после того, как дрон сбросил два взрывных устройства на частный дом, но госпитализация ей не потребовалась. Власти Крыма и Орловской области информацию пока не комментировали.