Экс-советник Пентагона Колдуэлл заявил, что был уволен за позицию по Ирану

Бывший советник главы Минобороны США Дэн Колдуэлл заявил, что был уволен в том числе из-за своей позиции против ударов по Ирану.
«Все непросто, тут сыграли роль и другие нюансы, однако, основываясь на том, что происходило с тех пор, я думаю, что это фактор, я думаю, это используется как оружие против меня», — сказал Колдуэлл в интервью американскому журналисту Такеру Карслону (опубликовано на YouTube-канале Tucker Carlson).
Также экс-сотрудник Пентагона отметил, что не имеет отношения к утечкам секретной информации из ведомства и не понимает оснований для расследований как против него, так и против других чиновников, тоже отстраненных от службы.
К слову, бывший пресс-секретарь Пентагона Джонатан Эллиот ранее заявил, что сейчас, после утечек сведений и массовых увольнений, в Минобороны царит «тотальный хаос».