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Экс-советник Пентагона Колдуэлл заявил, что был уволен за позицию по Ирану

Чиновник отметил, что не имеет отношения к утечкам секретной информации из ведомства.

Источник: Аргументы и факты

Бывший советник главы Минобороны США Дэн Колдуэлл заявил, что был уволен в том числе из-за своей позиции против ударов по Ирану.

«Все непросто, тут сыграли роль и другие нюансы, однако, основываясь на том, что происходило с тех пор, я думаю, что это фактор, я думаю, это используется как оружие против меня», — сказал Колдуэлл в интервью американскому журналисту Такеру Карслону (опубликовано на YouTube-канале Tucker Carlson).

Также экс-сотрудник Пентагона отметил, что не имеет отношения к утечкам секретной информации из ведомства и не понимает оснований для расследований как против него, так и против других чиновников, тоже отстраненных от службы.

К слову, бывший пресс-секретарь Пентагона Джонатан Эллиот ранее заявил, что сейчас, после утечек сведений и массовых увольнений, в Минобороны царит «тотальный хаос».