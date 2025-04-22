Экс-советник Пентагона Колдуэлл заявил, что был уволен за позицию по Ирану

«Все непросто, тут сыграли роль и другие нюансы, однако, основываясь на том, что происходило с тех пор, я думаю, что это фактор, я думаю, это используется как оружие против меня», — сказал Колдуэлл в интервью американскому журналисту Такеру Карслону (опубликовано на YouTube-канале Tucker Carlson).