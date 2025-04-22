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Глава Ростова Александр Скрябин встретился с президентом Владимиром Путиным на муниципальном форуме

Ростовская область, 22 апреля 2025. DON24.RU. Глава Ростова Александр Скрябин встретился с Президентом России Владимиром Путиным на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — Сила России».

Источник: Эрик Романенко/ТАСС

Мероприятие было приурочено ко Дню местного самоуправления и собрало глав муниципальных образований со всей страны.

«Во время встречи с главой государства я представлял наш родной Ростов-на-Дону. В ходе разговора президент подчеркнул, что ждет идеи и предложения, которые можно эффективно и быстро реализовать. Уверен, что реализация предложенных во время совещания решений позволит нам более эффективно справляться с вызовами, стоящими перед нашими городами и районами России», — написал Александр Скрябин в своем телеграм-канале.

Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь поздравил с профессиональным праздником работников местного самоуправления.