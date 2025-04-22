Глава Ростова Александр Скрябин встретился с президентом Владимиром Путиным на муниципальном форуме

«Во время встречи с главой государства я представлял наш родной Ростов-на-Дону. В ходе разговора президент подчеркнул, что ждет идеи и предложения, которые можно эффективно и быстро реализовать. Уверен, что реализация предложенных во время совещания решений позволит нам более эффективно справляться с вызовами, стоящими перед нашими городами и районами России», — написал Александр Скрябин в своем телеграм-канале.