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Guardian: страны ЕС захотят лишить Венгрию права голоса из-за Украины

Венгерские власти объявили о проведении референдума, желая узнать, поддерживают ли граждане принятие Киева в Евросоюз.

Источник: Аргументы и факты

Страны ЕС изучают возможность лишения Венгрии права голоса в содружестве после попыток Будапешта помешать предоставлению Брюсселем помощи киевскому режиму, написала британская газета The Guardian.

Ранее венгерские власти объявили о проведении референдума, в рамках которого решили узнать у своих граждан, поддерживают ли они вступление Украины в Евросоюз.

При этом, как отмечают авторы статьи, несмотря на нейтральный характер вопроса, правительство Венгрии якобы не остаётся в стороне и призывает людей участвовать в голосовании.

Напомним, 18 апреля венгерский кабинет министров предупредил, что возможное принятие Украины в ЕС создаст угрозу для безопасности и экономики Европы. Правительство республики опубликовало доклад, содержащий детальный анализ рисков, связанных с таким решением.