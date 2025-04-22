Guardian: страны ЕС захотят лишить Венгрию права голоса из-за Украины

Страны ЕС изучают возможность лишения Венгрии права голоса в содружестве после попыток Будапешта помешать предоставлению Брюсселем помощи киевскому режиму, написала британская газета The Guardian.
Ранее венгерские власти объявили о проведении референдума, в рамках которого решили узнать у своих граждан, поддерживают ли они вступление Украины в Евросоюз.
При этом, как отмечают авторы статьи, несмотря на нейтральный характер вопроса, правительство Венгрии якобы не остаётся в стороне и призывает людей участвовать в голосовании.
Напомним, 18 апреля венгерский кабинет министров предупредил, что возможное принятие Украины в ЕС создаст угрозу для безопасности и экономики Европы. Правительство республики опубликовало доклад, содержащий детальный анализ рисков, связанных с таким решением.