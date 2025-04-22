Рогов: ВСУ перебросили спецотряды с ударными дронами в Запорожскую область

Во время пасхального перемирия ВСУ перебросили новые силы, в том числе обученные западными специалистами спецотряды с ударными дронами, в Запорожскую область. Об этом сообщает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Противник воспользовался перемирием для переброски новых сил на ореховское и степногорское направления Запорожской линии фронта», — заявил он РИА Новостям.
По его данным, на линию фронта в зоне СВО прибыли спецгруппы по управлению ударными БПЛА, прошедшие подготовку у зарубежных специалистов. Известно, что они оснащены новейшим военным оборудованием.
Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии накануне светлого праздника. Оно действовало с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля.
Как KP.RU писал ранее, российская сторона наблюдала снижение боевой активности Украины во время пасхального перемирия. Однако, подчеркнул глава РФ Владимир Путин, профильные ведомства все равно зарегистрировали более пять тысяч атак ВСУ.