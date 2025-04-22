Рогов: ВСУ перебросили спецотряды с ударными дронами в Запорожскую область

Во время пасхального перемирия ВСУ перебросили новые силы, в том числе обученные западными специалистами спецотряды с ударными дронами, в Запорожскую область. Об этом сообщает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.