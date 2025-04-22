Бывшего замгубернатора Дона Кушнарёва суд оставил в СИЗО до 3 октября

Суд продлил меру пресечения бывшему высокопоставленному чиновнику. Виталия Кушнарёва подозревают в коррупции, а также в незаконном хранении оружия. По версии следствия, фигуранту передали взятку в размере 27 млн рублей. За эти деньги он якобы обещал одному из подрядчиков принимать выполненные работы по госконтрактам без замечаний.