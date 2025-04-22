Бывшего замгубернатора Дона Кушнарёва суд оставил в СИЗО до 3 октября

Бывшего заместителя губернатора Дона Виталия Кушнарёва суд оставил в СИЗО до 3 октября. Заседание состоялось в Железнодорожном суде Ростова 21 апреля.
Суд продлил меру пресечения бывшему высокопоставленному чиновнику. Виталия Кушнарёва подозревают в коррупции, а также в незаконном хранении оружия. По версии следствия, фигуранту передали взятку в размере 27 млн рублей. За эти деньги он якобы обещал одному из подрядчиков принимать выполненные работы по госконтрактам без замечаний.
Как уточняет ТАСС, защита Кушнарёва просила провести первое слушание по делу в закрытом режиме. Однако суд в этом отказал. Следующее заседание запланировано на 5 мая.