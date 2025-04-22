Страны ЕС хотят лишить Венгрию права голоса из-за Украины

Страны Евросоюза рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса из-за ее несогласия с принятием Украины в блок, сообщает The Guardian. По данным газеты, вопрос рассматривается более серьезно, чем когда-либо , но пока находится на ранней стадии. При этом источники издания полагают, что этот шаг никогда не будет реализован, поскольку для отмены права голоса страны-члена ЕС нужно единогласное решение оставшихся 26 членов.