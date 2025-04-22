Рейтинг Трампа упал до минимальных 42%

Рейтинг общественного одобрения президента США Дональда Трампа упал до минимальных 42% после его вступления в должность, передает Reuters со ссылкой на совместное исследование с компанией Ipsos.
В материале уточняется, что около 42% опрошенных одобрили работу Трампа на посту президента.
Исследование показало, что около 59% опрошенных, включая треть республиканцев, согласились, что США теряют доверие на мировой арене. Возможной причиной этого называют агрессивную политику Трампа и обеспокоенность среди американцев по поводу его усилий по расширению власти.
Напомним, что сразу после инаугурации работу Трампа в качестве главы государства одобряли 47% респондентов. А три недели назад этот показатель упал до 43%.
Ранее The Wall Street Journal раскрыла крупнейших доноров инаугурации Трампа. Так, больше всего средств пожертвовала одна из крупнейших птицеводческих компаний США Piligrim s Pride.