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Рейтинг Трампа упал до минимальных 42%

59% опрошенных согласились с тем, что США теряют доверие на мировой арене.
Источник: Аргументы и факты

Рейтинг общественного одобрения президента США Дональда Трампа упал до минимальных 42% после его вступления в должность, передает Reuters со ссылкой на совместное исследование с компанией Ipsos.

В материале уточняется, что около 42% опрошенных одобрили работу Трампа на посту президента.

Исследование показало, что около 59% опрошенных, включая треть республиканцев, согласились, что США теряют доверие на мировой арене. Возможной причиной этого называют агрессивную политику Трампа и обеспокоенность среди американцев по поводу его усилий по расширению власти.

Напомним, что сразу после инаугурации работу Трампа в качестве главы государства одобряли 47% респондентов. А три недели назад этот показатель упал до 43%.

Ранее The Wall Street Journal раскрыла крупнейших доноров инаугурации Трампа. Так, больше всего средств пожертвовала одна из крупнейших птицеводческих компаний США Piligrim s Pride.