Артём Самсонов: суд по иску о политпреследовании состоится во Владивостоке

По версии следствия, летом 2018 года на базе отдыха в бухте Лазурная под Владивостоком Самсонов демонстрировал 11-летнему сыну знакомого предмет интимного характера и объяснял его назначение. Речь шла о фалоиммитаторе, который, как настаивает защита, не принадлежал обвиняемому. Самсонов вину не признал и заявлял, что никогда в жизни до самого суда этого мальчика не видел. Его адвокаты пытались добиться прекращения дела из-за отсутствия состава преступления и даже просили возбудить дела за клевету против свидетелей.