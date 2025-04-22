Артём Самсонов: суд по иску о политпреследовании состоится во Владивостоке

Ленинский районный суд Владивостока провёл предварительное заседание по иску бывшего депутата Приморского края Артёма Самсонова, который требует признать факт его политического преследования. Об этом сообщил РИА Новости адвокат экс-парламентария Максим Сикач.
Суд принял к рассмотрению документы, представленные защитой, и отложил следующее заседание на четверг, 29 мая. Прокуратура ходатайствовала о привлечении к процессу Следственного комитета, который ранее расследовал уголовное дело против Самсонова. Как пояснил защитник, судья запросила приговор, но, поскольку в исходном деле фигурировал несовершеннолетний, слушания по иску могут перевести в закрытый режим.
Напомним, в сентябре 2022 года Советский районный суд Владивостока приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье об «иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего младше 14 лет». Краевой суд сначала отменил приговор, но затем Девятый кассационный суд восстановил его, и в июле 2023 года наказание было оставлено в силе. Верховный суд отказался пересматривать дело.
Экс-депутат, отрицающий вину, утверждает, что стал жертвой политической кампании. Ранее Ленинский суд отказался принимать его иск, но Приморский краевой суд признал это решение незаконным и вернул документы на рассмотрение. В Telegram-канале Самсонова этот процесс назвали «первым в истории России» судом по установлению факта политического преследования.
По версии следствия, летом 2018 года на базе отдыха в бухте Лазурная под Владивостоком Самсонов демонстрировал 11-летнему сыну знакомого предмет интимного характера и объяснял его назначение. Речь шла о фалоиммитаторе, который, как настаивает защита, не принадлежал обвиняемому. Самсонов вину не признал и заявлял, что никогда в жизни до самого суда этого мальчика не видел. Его адвокаты пытались добиться прекращения дела из-за отсутствия состава преступления и даже просили возбудить дела за клевету против свидетелей.