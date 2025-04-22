ФСБ раскрыла архивы об опытах нацистов над узниками «Заксенхаузена»

Документ представляет собой копию протокола допроса бывшего коменданта концлагеря 44-летнего штандартенфюрера СС Антона Кайндля от 20 декабря 1946 года. В нем Кайндля дает признательные показания. Он рассказал, что «Заксенхаузен» был превращен в место массового умерщвления советских военнопленных и мирных советских граждан и занимал особое положение среди лагерей смерти.
В нем содержали наиболее серьезных политических противников фашизма, видных госдеятелей стран Европы, а также проводили наиболее секретные и ответственные операции. Например, осенью 1942 года в лагере испытывали новый образец гранаты, бросая их в комнату с русскими пленными. На заключенных также тестировали лекарства от ожогов, намеренно нанося их фосфором, и яды.
Всего, как на суде признался Кайндля, за время его руководства в лагере было умерщвлено более 42 тысяч заключенных.