ФСБ раскрыла архивы об опытах нацистов над узниками «Заксенхаузена»

В нем содержали наиболее серьезных политических противников фашизма, видных госдеятелей стран Европы, а также проводили наиболее секретные и ответственные операции. Например, осенью 1942 года в лагере испытывали новый образец гранаты, бросая их в комнату с русскими пленными. На заключенных также тестировали лекарства от ожогов, намеренно нанося их фосфором, и яды.