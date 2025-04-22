Свердловского губернатора попросили сохранить бывшее здание ДОСААФ в Екатеринбурге

Врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру направлено обращение с просьбой сохранить шестиэтажное здание по улице Воеводина в Екатеринбурге, которое относилось к ДОСААФ. Обращение к Паслеру размещено в telegram-канале свердловского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).
Авторы письма оспаривают решение экспертизы, на основании которой здание так и не было внесено в реестр объектов культурного наследия. В свердловском отделении ВООПИиК указали на то, что оценку зданию давала та же организация, что подготовила проект его сноса. В письме к Паслеру сообщается о нарушениях, допущенных при проведении экспертизы. Например, как полагают представители ВООПИиК, не были изучены материалы архивов, выводы об аварийности объекта противоречат выводам обследования, приложенного к экспертизе, выявлен еще ряд несостыковок.
«Мы видим серьезный риск того, что управление исключит здание из списка выявленных и отдаст его под снос, вопреки мнению профессионального сообщества и наличию положительной экспертизы. Мы знаем, что в таких вопросах большое значение имеет позиция Управления госохраны ОКН и руководства региона. Поэтому обращаемся напрямую к губернатору Денису Паслеру с просьбой взять ситуацию на личный контроль и не допустить отказа в постановке ценного для города и страны здания на государственную охрану и последующего сноса», — говорится в обращении.
Напомним, что бывшее здание ДОСААФ было продано в 2023 году. Предполагается, что его могут снести для расширения стоящего рядом торгового центра.