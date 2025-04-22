Свердловского губернатора попросили сохранить бывшее здание ДОСААФ в Екатеринбурге

Авторы письма оспаривают решение экспертизы, на основании которой здание так и не было внесено в реестр объектов культурного наследия. В свердловском отделении ВООПИиК указали на то, что оценку зданию давала та же организация, что подготовила проект его сноса. В письме к Паслеру сообщается о нарушениях, допущенных при проведении экспертизы. Например, как полагают представители ВООПИиК, не были изучены материалы архивов, выводы об аварийности объекта противоречат выводам обследования, приложенного к экспертизе, выявлен еще ряд несостыковок.