ВСУ атаковали Россию 10 БПЛА с вечера понедельника. Военная операция, день 1154-й

С вечера понедельника Украина атаковала российские регионы 10 беспилотниками, сообщило Минобороны. Половину аппаратов уничтожили над Крымом, другие БПЛА сбили над Белгородской и Орловской областями. Российские военные успешно наступают на Южно-Донецком направлении, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, ежедневно бойцы берут под контроль по несколько населенных пунктов. Газета.Ru ведет хронику событий.