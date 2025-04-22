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ВСУ атаковали Россию 10 БПЛА с вечера понедельника. Военная операция, день 1154-й

С вечера понедельника Украина атаковала российские регионы 10 беспилотниками, сообщило Минобороны. Половину аппаратов уничтожили над Крымом, другие БПЛА сбили над Белгородской и Орловской областями. Российские военные успешно наступают на Южно-Донецком направлении, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, ежедневно бойцы берут под контроль по несколько населенных пунктов. Газета.Ru ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:20 ⚡️ ВС России освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, сообщили в группировке войск «Север». Информацию подтвердила пресс-служба правительства Курской области.

«В ходе упорных боев, продолжавшихся более 10 дней, Бесстрашные сломили сопротивление противника и выполнили свой священный долг, освободив Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь на юге Суджанского района», — уточнили военные.

По их словам, ВСУ рассматривали находящийся на возвышенности монастырь как военный объект, там они разместили артиллерийские установки, пункты управления БПЛА, а личный состав разместили в исторических зданиях.

08:15 Повреждений и пострадавших в результате атаки БПЛА на Орловскую область нет, заявил губернатор Андрей Клычков.

08:12 Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на дом в валуйском селе Долгое, пострадала женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в Валуйскую ЦРБ, где ей оказали всю необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно. Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток», — уточнил глава региона.

08:10 ❗️ Группу из 100 обучавшихся в Британии бойцов ВСУ перебросили в Сумскую область из Полтавы, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ в Сумскую область из Полтавы перебросило группу — свыше 100 человек. Они прошли подготовку в Великобритании. Нанесено огневое поражение», — отметил собеседник агентства.

08:07 ВС России успешно развивают наступление на Южнодонецком направлении, где ежедневно берут под контроль по несколько населенных пунктов, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

08:05 Российские военные продвинулись вперед в районе Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале, сообщили ТАСС в силовых структурах.

08:03 ⚡️ Со вчерашнего вечера и в течение ночи ВСУ атаковали российские региона 10 беспилотниками, сообщило Минобороны. Пять дронов сбили в Крыму, три в Белгородской и два в Орловской областях.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1154-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.