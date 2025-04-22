С Красноярском хотят объединить Березовку, Солонцы, Элиту и другие поселки

Власти утверждают, что данный закон упростит решение проблем граждан, однако некоторые депутаты выражают мнение, что это приведет к «оптимизации-катастрофизации».
В настоящий момент к городскому округу Красноярска относится деревня Песчанка. В планах также включить в состав округа десять дополнительных населенных пунктов: села Арейское и Дрокино, а также поселки Минино, Березовка, Снежница, Солонцы, Каменный Яр и Элита, деревни Минино и Бугачево. Законопроект будет рассмотрен на сессии Заксобрания 24 апреля.
Согласно информации правительства, в крае сейчас насчитывается 472 муниципальных образования, включая городские и муниципальные округа, районы, а также городские и сельские поселения. После принятия законопроекта количество муниципальных образований сократится до 39 — 6 городских и 33 муниципальных округа.
Власти считают, что объединение территорий позволит улучшить качество муниципального управления и ускорить процесс принятия решений на местах. Также ожидается укрепление бюджета и упрощение жизни граждан в вопросах коммунальных услуг, тарифов, благоустройства и пожарной безопасности.
В правительстве подчеркивают, что школы, больницы и учреждения культуры продолжат функционировать, а сельские жители будут получать необходимые меры поддержки.
Ранее рассказывали, что в Красноярском крае в 2025 году обновят 200 км дорог и введут 10 новых мостов.