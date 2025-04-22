С Красноярском хотят объединить Березовку, Солонцы, Элиту и другие поселки

В настоящий момент к городскому округу Красноярска относится деревня Песчанка. В планах также включить в состав округа десять дополнительных населенных пунктов: села Арейское и Дрокино, а также поселки Минино, Березовка, Снежница, Солонцы, Каменный Яр и Элита, деревни Минино и Бугачево. Законопроект будет рассмотрен на сессии Заксобрания 24 апреля.