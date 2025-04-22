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В Самарской области голосуют за благоустройство общественных территорий в 2026 году

По программам Формирование комфортной городской среды и Инфраструктура для жизни в самарском регионе началось голосование за благоустройство в будущем году 110-ти общественных пространств в 11-ти муниципалитетах.
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

По программам «Формирование комфортной городской среды» и «Инфраструктура для жизни» в самарском регионе началось голосование за благоустройство в будущем году 110-ти общественных пространств в 11-ти муниципалитетах.

Среди них парки, скверы и прогулочные зоны. Голосование продлится до 12 июня. Сделать это можно, к примеру, на «Госуслугах». Об этом рассказал губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

Волонтёры помогут с выбором и ответят на вопросы. В 2024-м свыше 400 тыс жителей губернии проголосовали за 50 общественных пространств для улучшения.

В 2025-м начнутся работы в знаковых для жителей зонах: сквере близ Зубчаниновского шоссе, парк Щорса в Самаре, набережная в Комсомольском районе, парк в Центральном районе и парк Победы в Автограде.

Глава региона призвал принять участие в голосовании и обещал присоединиться.

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