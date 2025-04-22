В Башкирии по федпроекту благоустроят 94 общественных пространства.

Он напомнил, что у жителей региона есть возможность самим решать, какие общественные пространства следует привести в порядок. Стартовало голосование за объекты благоустройства на 2026 год. Свое мнение до 12 июня можно оставить по ссылке. Из 241 объекта, которые расположены по всей республике, предстоит отобрать 159, писал ранее «Башинформ».