В Башкирии по федпроекту благоустроят 94 общественных пространства.

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В Башкирии по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году благоустроят 94 общественных пространства. А за шесть лет благодаря федеральному финансированию в регионе обновили 806 парков и скверов, написал в своем телеграм-канале Глава республики Радий Хабиров.
Он напомнил, что у жителей региона есть возможность самим решать, какие общественные пространства следует привести в порядок. Стартовало голосование за объекты благоустройства на 2026 год. Свое мнение до 12 июня можно оставить по ссылке. Из 241 объекта, которые расположены по всей республике, предстоит отобрать 159, писал ранее «Башинформ».