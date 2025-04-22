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Хренин прибыл с визитом в Катар

Министр обороны прилетел в Доху, его там встретил начальник военной разведки Вооруженных Сил Катара.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл с официальным визитом в Доху, сообщила пресс-служба министерства.

«Его встретил начальник военной разведки Вооруженных Сил Катара генерал-майор Абдалла Мохаммед аль Досери», — говорится в сообщении Минобороны.

В конце февраля в Катаре с официальным визитом находился Роман Головченко, который на тот момент занимал пост премьер-министра Беларуси.

Визит проходил в рамках последовательной работы правительства по развитию сотрудничества со странами «дальней дуги».

По его итогам экс-глава белорусского правительства заявил, что Катар готов развивать отношения с республикой по всем направлениям. Он также отметил, что инициатором встречи с представителями Беларуси была именно катарская сторона, и это говорит об имеющемся интересе к республике.