Хренин прибыл с визитом в Катар

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл с официальным визитом в Доху, сообщила пресс-служба министерства.
«Его встретил начальник военной разведки Вооруженных Сил Катара генерал-майор Абдалла Мохаммед аль Досери», — говорится в сообщении Минобороны.
В конце февраля в Катаре с официальным визитом находился Роман Головченко, который на тот момент занимал пост премьер-министра Беларуси.
Визит проходил в рамках последовательной работы правительства по развитию сотрудничества со странами «дальней дуги».
По его итогам экс-глава белорусского правительства заявил, что Катар готов развивать отношения с республикой по всем направлениям. Он также отметил, что инициатором встречи с представителями Беларуси была именно катарская сторона, и это говорит об имеющемся интересе к республике.